Vidutinė Personalo specialistas bendra kompensacija in United States Allied Universal įmonėje svyruoja nuo $53K iki $73.8K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Allied Universal bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
