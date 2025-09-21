Bendrovių katalogas
Allianz
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Valdymo konsultantas

  • Visi Valdymo konsultantas atlyginimai

Allianz Valdymo konsultantas Atlyginimai

Vidutinė Valdymo konsultantas kompensacijos in Germany paketo suma Allianz įmonėje yra €78.7K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Allianz bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Allianz
Senior Consultant
Munich, BY, Germany
Iš viso per metus
€78.7K
Lygis
L3
Bazinis
€73.8K
Stock (/yr)
€0
Priedas
€4.9K
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Allianz?

€142K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Valdymo konsultantas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

The highest paying salary package reported for a Valdymo konsultantas at Allianz in Germany sits at a yearly total compensation of €132,040. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allianz for the Valdymo konsultantas role in Germany is €79,401.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Allianz

Susijusios bendrovės

  • Munich Re Group
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Chase
  • Bank of America
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai