Allianz
Allianz Informacinių technologijų (IT) specialistas Atlyginimai

Vidutinė Informacinių technologijų (IT) specialistas bendra kompensacija Allianz įmonėje svyruoja nuo CHF 95K iki CHF 135K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Allianz bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CHF 108K - CHF 122K
Switzerland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CHF 95KCHF 108KCHF 122KCHF 135K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

CHF 134K

Kokie yra karjeros lygiai Allianz?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Informacinių technologijų (IT) specialistas pozicijai Allianz siekia metinę bendrą kompensaciją CHF 135,033. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Allianz Informacinių technologijų (IT) specialistas pozicijai yra CHF 94,981.

