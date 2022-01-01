Directory delle Aziende
AlixPartners
AlixPartners Stipendi

L'intervallo di stipendi di AlixPartners va da $84,619 in compensazione totale all'anno per un Finansų analitikas all'estremità inferiore a $435,750 per un Vadybos konsultantas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di AlixPartners. Ultimo aggiornamento: 8/23/2025

$160K

Vadybos konsultantas
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Verslo analitikas
$432K
Verslo plėtra
$413K

Duomenų mokslininkas
$101K
Finansų analitikas
$84.6K
Žmogiškieji ištekliai
$199K
Projektų vadovas
$176K
Programų inžinierius
$191K
Techninis programų vadovas
$221K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

The highest paying role reported at AlixPartners is Vadybos konsultantas at the Director level with a yearly total compensation of $435,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlixPartners is $210,050.

