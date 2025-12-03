Vidutinė Techninės įrangos inžinierius kompensacijos in United States paketo suma Alarm.com įmonėje yra $151K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Alarm.com bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025
20%
METAI 1
20%
METAI 2
20%
METAI 3
20%
METAI 4
20%
METAI 5
Alarm.com kompanijoje RSUs taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:
20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 4th-METAI (20.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 5th-METAI (20.00% kas metus)
0%
METAI 1
40%
METAI 2
0%
METAI 3
40%
METAI 4
20%
METAI 5
Alarm.com kompanijoje RSUs taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:
0% teisės įgyjamos 1st-METAI (NaN% per periodą)
40% teisės įgyjamos 2nd-METAI (40.00% kas metus)
0% teisės įgyjamos 3rd-METAI (NaN% per periodą)
40% teisės įgyjamos 4th-METAI (40.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 5th-METAI (20.00% kas metus)
