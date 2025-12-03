Bendrovių katalogas
Alarm.com
  • Atlyginimai
  • Techninės įrangos inžinierius

  • Visi Techninės įrangos inžinierius atlyginimai

Alarm.com Techninės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Techninės įrangos inžinierius kompensacijos in United States paketo suma Alarm.com įmonėje yra $151K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Alarm.com bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Alarm.com
Device Engineer
West McLean, VA
Iš viso per metus
$151K
Lygis
Senior
Bazinis
$121K
Stock (/yr)
$25K
Priedas
$5K
Metai įmonėje
6 Metai
Patirties metai
6 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Alarm.com?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Teisių įgijimo grafikas

20%

METAI 1

20%

METAI 2

20%

METAI 3

20%

METAI 4

20%

METAI 5

Akcijų tipas
RSU

Alarm.com kompanijoje RSUs taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 4th-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 5th-METAI (20.00% kas metus)

0%

METAI 1

40%

METAI 2

0%

METAI 3

40%

METAI 4

20%

METAI 5

Akcijų tipas
RSU

Alarm.com kompanijoje RSUs taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 0% teisės įgyjamos 1st-METAI (NaN% per periodą)

  • 40% teisės įgyjamos 2nd-METAI (40.00% kas metus)

  • 0% teisės įgyjamos 3rd-METAI (NaN% per periodą)

  • 40% teisės įgyjamos 4th-METAI (40.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 5th-METAI (20.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninės įrangos inžinierius pozicijai Alarm.com in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $227,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Alarm.com Techninės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $161,000.

Kiti ištekliai

