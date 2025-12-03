Bendrovių katalogas
Alarm.com
Alarm.com Elektros inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Elektros inžinierius bendra kompensacija in United States Alarm.com įmonėje svyruoja nuo $184K iki $268K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Alarm.com bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$211K - $241K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$184K$211K$241K$268K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

20%

METAI 1

20%

METAI 2

20%

METAI 3

20%

METAI 4

20%

METAI 5

Akcijų tipas
RSU

Alarm.com kompanijoje RSUs taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 20% teisės įgyjamos 1st-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 3rd-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 4th-METAI (20.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 5th-METAI (20.00% kas metus)

0%

METAI 1

40%

METAI 2

0%

METAI 3

40%

METAI 4

20%

METAI 5

Akcijų tipas
RSU

Alarm.com kompanijoje RSUs taikomas 5 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 0% teisės įgyjamos 1st-METAI (NaN% per periodą)

  • 40% teisės įgyjamos 2nd-METAI (40.00% kas metus)

  • 0% teisės įgyjamos 3rd-METAI (NaN% per periodą)

  • 40% teisės įgyjamos 4th-METAI (40.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 5th-METAI (20.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Elektros inžinierius pozicijai Alarm.com in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $267,860. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Alarm.com Elektros inžinierius pozicijai in United States yra $183,870.

Kiti ištekliai

