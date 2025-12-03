Bendrovių katalogas
Alan
Alan Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in Spain Alan įmonėje svyruoja nuo €149K iki €217K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Alan bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$197K - $224K
Spain
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$172K$197K$224K$250K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Alan kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

7 years post-termination exercise window.



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Alan in Spain siekia metinę bendrą kompensaciją €217,137. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Alan Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in Spain yra €149,052.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alan/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.