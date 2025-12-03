Bendrovių katalogas
Alan Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in France paketo suma Alan įmonėje yra €83.8K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Alan bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Alan
Software Engineer
Paris, IL, France
Iš viso per metus
$96.4K
Lygis
D
Bazinis
$84.7K
Stock (/yr)
$11.8K
Priedas
$0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
5 Metai
Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Alan kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

7 years post-termination exercise window.



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Alan in France siekia metinę bendrą kompensaciją €132,081. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Alan Programinės įrangos inžinierius pozicijai in France yra €77,416.

