Bendrovių katalogas
Alan
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto dizaineris

  • Visi Produkto dizaineris atlyginimai

Alan Produkto dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in France Alan įmonėje svyruoja nuo €65.8K iki €93.8K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Alan bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$86.9K - $102K
France
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$75.8K$86.9K$102K$108K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 2 daugiau Produkto dizaineris pateikimų įmonėje Alan kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Alan kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

7 years post-termination exercise window.



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Produkto dizaineris pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Alan in France siekia metinę bendrą kompensaciją €93,829. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Alan Produkto dizaineris pozicijai in France yra €65,761.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Alan

Susijusios bendrovės

  • Dropbox
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Stripe
  • Netflix
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alan/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.