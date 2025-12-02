Bendrovių katalogas
AkzoNobel
AkzoNobel Administracijos asistentas Atlyginimai

Vidutinė Administracijos asistentas bendra kompensacija in Taiwan AkzoNobel įmonėje svyruoja nuo NT$691K iki NT$943K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą AkzoNobel bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$24.1K - $29.1K
Taiwan
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$22.5K$24.1K$29.1K$30.7K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Didžiausias atlyginimų paketas Administracijos asistentas pozicijai AkzoNobel in Taiwan siekia metinę bendrą kompensaciją NT$942,798. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija AkzoNobel Administracijos asistentas pozicijai in Taiwan yra NT$690,843.

