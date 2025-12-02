Bendrovių katalogas
Akveo
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Žmogiškieji ištekliai

  • Visi Žmogiškieji ištekliai atlyginimai

Akveo Žmogiškieji ištekliai Atlyginimai

Vidutinė Žmogiškieji ištekliai bendra kompensacija in Poland Akveo įmonėje svyruoja nuo PLN 58K iki PLN 82.7K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Akveo bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$18K - $21.1K
Poland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$15.7K$18K$21.1K$22.5K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Žmogiškieji ištekliai pateikimų įmonėje Akveo kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Akveo?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Žmogiškieji ištekliai pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Žmogiškieji ištekliai pozicijai Akveo in Poland siekia metinę bendrą kompensaciją PLN 82,712. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Akveo Žmogiškieji ištekliai pozicijai in Poland yra PLN 57,969.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Akveo

Susijusios bendrovės

  • Roblox
  • Databricks
  • Uber
  • Tesla
  • Netflix
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/akveo/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.