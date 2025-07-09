Directory delle Aziende
Akkodis
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Akkodis Stipendi

L'intervallo di stipendi di Akkodis va da $3,989 in compensazione totale all'anno per un Atrankos specialistas all'estremità inferiore a $233,199 per un Pardavimai all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Akkodis. Ultimo aggiornamento: 8/20/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Programų inžinierius
Median $109K
Biomedicinos inžinierius
$52.9K
Duomenų mokslininkas
$60.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Informacinių technologijų specialistas
$44.4K
Produkto vadovas
$52.1K
Programų vadovas
$94.1K
Atrankos specialistas
$4K
Pardavimai
$233K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Akkodis est Pardavimai at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $233,199. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Akkodis est de $56,521.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Akkodis

Aziende correlate

  • Stripe
  • Pinterest
  • Roblox
  • Flipkart
  • Spotify
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse