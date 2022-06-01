Directory delle Aziende
Aisera
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Aisera Stipendi

L'intervallo di stipendi di Aisera va da $31,032 in compensazione totale all'anno per un Programų inžinierius all'estremità inferiore a $283,575 per un Programų vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Aisera. Ultimo aggiornamento: 8/11/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Duomenų mokslininkas
$164K
Produkto vadovas
$226K
Programų vadovas
$284K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Pardavimai
$186K
Pardavimų inžinierius
$281K
Programų inžinierius
$31K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Aisera είναι ο Programų vadovas at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $283,575. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Aisera είναι $206,163.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Aisera

Aziende correlate

  • Jellyvision
  • League
  • Veem
  • TeleTracking
  • TechSmith
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse