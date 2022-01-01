Bendrovių katalogas
Airtel India
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
Svarbiausi įžvalgos
  • Pasidalinkite kažkuo unikaliu apie Airtel India, kas gali būti naudinga kitiems (pvz., pokalbio patarimai, komandų pasirinkimas, unikali kultūra ir pan.).
    • Apie

    Airtel India is the second largest provider of mobile telephony and second largest provider of fixed telephony in India, and is also a provider of broadband and subscription television services.

    airtel.in
    Svetainė
    1995
    Įkūrimo metai
    34,958
    Darbuotojų skaičius
    Būstinė

    Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

    Prenumeruokite patvirtintus pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

    Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

    Rekomenduojami darbai

      Nerasta rekomenduojamų darbų Airtel India

    Susijusios bendrovės

    • Vodafone
    • BT
    • Safaricom
    • MTS
    • Sprint
    • Žiūrėti visas bendroves ➜

    Kiti ištekliai