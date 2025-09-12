Bendrovių katalogas
Airtel Africa
Airtel Africa Atlyginimai

Airtel Africa atlyginimas svyruoja nuo $5,814 bendros metinės kompensacijos Verslo operacijų vadovas žemiausiame taške iki $241,200 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Airtel Africa. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/16/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $21.6K

Backend programinės įrangos inžinierius

Buhalteris
$23.1K
Verslo operacijų vadovas
$5.8K

Informacinių technologijų specialistas (IT)
$23.1K
Produkto vadovas
$53.4K
Projektų vadovas
$43.8K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$241K
Sprendimų architektas
$59.9K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Airtel Africa gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $241,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Airtel Africa yra $33,476.

