Programinės įrangos inžinierius kompensacija in India Airbus įmonėje svyruoja nuo ₹1.23M per year L1 lygiui iki ₹2.54M per year l3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹2M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Airbus bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
