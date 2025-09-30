Programinės įrangos inžinierius kompensacija in France Airbus įmonėje sudaro €56.4K per year l3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in France paketo suma yra €42.6K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Airbus bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€56.4K
€53.6K
€0
€2.8K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
