Agero Atlyginimai

Agero atlyginimas svyruoja nuo $165,000 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $217,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Agero. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programinės įrangos inžinierius
Median $165K

Duomenų inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $217K
Produkto vadovas
$174K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Programų vadovas
$170K
Didžiausią atlyginimą Agero gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $217,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Agero yra $172,166.

