Agency for Science, Technology and Research
Agency for Science, Technology and Research Atlyginimai

Agency for Science, Technology and Research atlyginimas svyruoja nuo $48,215 bendros metinės kompensacijos Chemijos inžinierius žemiausiame taške iki $91,734 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Agency for Science, Technology and Research. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/1/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $78.8K

Tyrimų mokslininkas

Duomenų mokslininkas
Median $91.7K
Biomedicinos inžinierius
$73.6K

Chemijos inžinierius
$48.2K

Tyrimų inžinierius

Duomenų analitikas
$49.5K
Techninės įrangos inžinierius
$66.4K
DUK

Didžiausią atlyginimą Agency for Science, Technology and Research gauna Duomenų mokslininkas su metine bendra kompensacija $91,734. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Agency for Science, Technology and Research yra $70,028.

