Afterpay Atlyginimai

Afterpay atlyginimas svyruoja nuo $70,350 bendros metinės kompensacijos Buhalteris žemiausiame taške iki $278,600 Žmogiškieji ištekliai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Afterpay. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/11/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $99.9K
Buhalteris
$70.4K
Verslo analitikas
$149K

Duomenų analitikas
$119K
Duomenų mokslininkas
$83.5K
Žmogiškieji ištekliai
$279K
Rinkodara
$177K
Produkto vadovas
Median $108K
Pardavimai
$159K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$166K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Afterpay kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Afterpay gauna Žmogiškieji ištekliai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $278,600. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Afterpay yra $134,325.

