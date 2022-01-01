Afterpay Atlyginimai

Afterpay atlyginimas svyruoja nuo $70,350 bendros metinės kompensacijos Buhalteris žemiausiame taške iki $278,600 Žmogiškieji ištekliai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Afterpay. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/11/2025
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Afterpay kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
