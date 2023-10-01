Directory delle Aziende
AFRY
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

AFRY Stipendi

L'intervallo di stipendi di AFRY va da $52,470 in compensazione totale all'anno per un Programų inžinierius all'estremità inferiore a $97,111 per un Vadybos konsultantas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di AFRY. Ultimo aggiornamento: 8/22/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Programų inžinierius
Median $52.5K
Verslo analitikas
$85.4K
Duomenų mokslininkas
$55.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Aparatinės įrangos inžinierius
$53.2K
Vadybos konsultantas
$97.1K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v AFRY je Vadybos konsultantas at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $97,111. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v AFRY je $55,853.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per AFRY

Aziende correlate

  • Coinbase
  • Microsoft
  • Stripe
  • PayPal
  • Flipkart
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse