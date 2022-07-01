Directory delle Aziende
Afresh
Afresh Stipendi

L'intervallo di stipendi di Afresh va da $161,700 in compensazione totale all'anno per un Marketingas all'estremità inferiore a $210,000 per un Programų inžinierius all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Afresh. Ultimo aggiornamento: 8/22/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $210K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Žmogiškieji ištekliai
$209K
Marketingas
$162K

Produkto dizaineris
$164K
Pardavimų inžinierius
$169K
Sprendimų architektas
$186K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Afresh è Programų inžinierius con una compensazione totale annuale di $210,000. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Afresh è di $177,538.

