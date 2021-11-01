Bendrovių katalogas
Aflac
Aflac Atlyginimai

Aflac atlyginimas svyruoja nuo $54,725 bendros metinės kompensacijos Žmogiškieji ištekliai žemiausiame taške iki $302,504 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Aflac. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/1/2025

$160K

Administracijos asistentas
$60.3K
Duomenų mokslininkas
$303K
Žmogiškieji ištekliai
$54.7K

Informacinių technologijų (IT) specialistas
$101K
Programinės įrangos inžinierius
$103K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$156K
Didžiausią atlyginimą Aflac gauna Duomenų mokslininkas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $302,504. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Aflac yra $101,505.

