Afiniti
Afiniti Atlyginimai

Afiniti atlyginimas svyruoja nuo $6,992 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $189,050 Produkto dizaineris aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Afiniti. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/1/2025

$160K

Duomenų mokslininkas
Median $139K
Programinės įrangos inžinierius
Median $7K
Duomenų analitikas
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Verslo analitikas
$79.6K
Finansų analitikas
$21.4K
Rinkodara
$19.9K
Produkto dizaineris
$189K
Produkto vadovas
$17.3K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$166K
Sprendimų architektas
$129K
DUK

Didžiausią atlyginimą Afiniti gauna Produkto dizaineris at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $189,050. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Afiniti yra $50,497.

