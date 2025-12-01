Bendrovių katalogas
Affirm
Affirm Projektų vadovas Atlyginimai

Projektų vadovas kompensacija in United States Affirm įmonėje sudaro $206K per year L7 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Affirm bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$217K - $263K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$200K$217K$263K$280K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$206K
$173K
$33K
$0
Teisių įgijimo grafikas

50%

METAI 1

50%

METAI 2

Akcijų tipas
RSU

Affirm kompanijoje RSUs taikomas 2 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 50% teisės įgyjamos 1st-METAI (12.50% kas ketvirtį)

  • 50% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas ketvirtį)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Affirm kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Affirm kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai Affirm in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $279,560. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Affirm Projektų vadovas pozicijai in United States yra $200,030.

