Teisės kompensacija in United States Affirm įmonėje sudaro $359K per year L7 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $400K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Affirm bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$359K
$194K
$165K
$0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
50%
METAI 1
50%
METAI 2
Affirm kompanijoje RSUs taikomas 2 metų teisių įgijimo grafikas:
50% teisės įgyjamos 1st-METAI (12.50% kas ketvirtį)
50% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas ketvirtį)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Affirm kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Affirm kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
