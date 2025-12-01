Bendrovių katalogas
Affirm
Affirm Klientų aptarnavimo operacijos Atlyginimai

Vidutinė Klientų aptarnavimo operacijos bendra kompensacija Affirm įmonėje svyruoja nuo CA$62.4K iki CA$90.9K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Affirm bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$51.7K - $59K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$45.1K$51.7K$59K$65.6K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Klientų aptarnavimo operacijos pateikimų įmonėje Affirm kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Teisių įgijimo grafikas

50%

METAI 1

50%

METAI 2

Akcijų tipas
RSU

Affirm kompanijoje RSUs taikomas 2 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 50% teisės įgyjamos 1st-METAI (12.50% kas ketvirtį)

  • 50% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas ketvirtį)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Affirm kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Affirm kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Klientų aptarnavimo operacijos pozicijai Affirm siekia metinę bendrą kompensaciją CA$90,911. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Affirm Klientų aptarnavimo operacijos pozicijai yra CA$62,405.

