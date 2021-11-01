Bendrovių katalogas
Aeva
Aeva Atlyginimai

Aeva atlyginimas svyruoja nuo $187,018 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $477,375 Produkto dizaineris aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Aeva. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/1/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $210K
Techninės įrangos inžinierius
Median $225K
Mechanikos inžinierius
Median $210K

Produkto dizaineris
$477K
Produkto vadovas
$187K
Programų vadovas
$427K
Projektų vadovas
$347K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Aeva kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Aeva gauna Produkto dizaineris at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $477,375. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Aeva yra $225,000.

Kiti ištekliai