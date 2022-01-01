Directory delle Aziende
Advantest
Advantest Stipendi

L'intervallo di stipendi di Advantest va da $30,475 in compensazione totale all'anno per un Produkto dizaineris all'estremità inferiore a $263,310 per un Elektros inžinierius all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Advantest. Ultimo aggiornamento: 8/15/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $138K

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Klientų aptarnavimas
$38K
Duomenų analitikas
$106K

Elektros inžinierius
$263K
Aparatinės įrangos inžinierius
$150K
Marketingas
$146K
Mechanikos inžinierius
$41.8K
Produkto dizaineris
$30.5K
Programų vadovas
$254K
Projektų vadovas
$239K
Techninis programų vadovas
$249K
Techninis rašytojas
$59.3K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Advantest è Elektros inžinierius at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $263,310. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Advantest è di $141,863.

