Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Saudi Arabia Advanced Communications and Electronics įmonėje svyruoja nuo SAR 122K iki SAR 173K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Advanced Communications and Electronics bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
