Advance Auto Parts
Advance Auto Parts Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Hyderabad Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Greater Hyderabad Area paketo suma Advance Auto Parts įmonėje yra ₹3.57M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Advance Auto Parts bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Advance Auto Parts
Lead Developer
Hyderabad, TS, India
Iš viso per metus
₹3.57M
Lygis
Lead
Bazinis
₹3.47M
Stock (/yr)
₹105K
Priedas
₹0
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
9 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Advance Auto Parts?

₹13.94M

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Backend programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Advance Auto Parts in Greater Hyderabad Area siekia metinę bendrą kompensaciją ₹6,325,638. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Advance Auto Parts Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Greater Hyderabad Area yra ₹3,397,398.

