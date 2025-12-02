Bendrovių katalogas
Adrenaline Shoc
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • UX tyrinėtojas

  • Visi UX tyrinėtojas atlyginimai

Adrenaline Shoc UX tyrinėtojas Atlyginimai

Vidutinė UX tyrinėtojas bendra kompensacija in Italy Adrenaline Shoc įmonėje svyruoja nuo €32.2K iki €44K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Adrenaline Shoc bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$39.8K - $48.1K
Italy
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$37.2K$39.8K$48.1K$50.7K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau UX tyrinėtojas pateikimų įmonėje Adrenaline Shoc kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Adrenaline Shoc?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus UX tyrinėtojas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas UX tyrinėtojas pozicijai Adrenaline Shoc in Italy siekia metinę bendrą kompensaciją €43,957. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Adrenaline Shoc UX tyrinėtojas pozicijai in Italy yra €32,210.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Adrenaline Shoc

Susijusios bendrovės

  • Stripe
  • Pinterest
  • Apple
  • Tesla
  • Square
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adrenaline-shoc/salaries/ux-researcher.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.