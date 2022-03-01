Directory delle Aziende
ADNOC
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

ADNOC Stipendi

L'intervallo di stipendi di ADNOC va da $70,446 in compensazione totale all'anno per un Programų inžinierius all'estremità inferiore a $196,943 per un Geologijos inžinierius all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di ADNOC. Ultimo aggiornamento: 8/12/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Geologijos inžinierius
$197K
Mechanikos inžinierius
$130K
Projektų vadovas
$163K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Programų inžinierius
$70.4K
Techninis programų vadovas
$108K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Највише плаћена улога пријављена у ADNOC је Geologijos inžinierius at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $196,943. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у ADNOC је $130,029.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per ADNOC

Aziende correlate

  • Facebook
  • Lyft
  • Google
  • Tesla
  • Roblox
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse