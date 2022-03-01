Bendrovių katalogas
Acxiom
Acxiom Atlyginimai

Acxiom atlyginimas svyruoja nuo $37,185 bendros metinės kompensacijos Informacinių technologijų (IT) specialistas žemiausiame taške iki $162,185 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške.

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $110K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Sprendimų architektas
Median $100K

Duomenų architektas

Duomenų mokslininkas
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Finansų analitikas
$144K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$37.2K
Projektų vadovas
$83.6K
Pardavimai
$80.4K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$162K
DUK

Didžiausią atlyginimą Acxiom gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $162,185. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Acxiom yra $105,000.

