ACV Auctions Atlyginimai

ACV Auctions atlyginimas svyruoja nuo $85,425 bendros metinės kompensacijos Produkto vadovas žemiausiame taške iki $200,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ACV Auctions. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/8/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $150K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $200K
Duomenų mokslininkas
Median $110K

Produkto dizaineris
$87.6K
Produkto vadovas
$85.4K
DUK

Didžiausią atlyginimą ACV Auctions gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $200,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ACV Auctions yra $110,000.

