Directory delle Aziende
ACTUM Digital
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

ACTUM Digital Stipendi

L'intervallo di stipendi di ACTUM Digital va da $22,648 in compensazione totale all'anno per un Programų inžinierius all'estremità inferiore a $65,010 per un Sprendimų architektas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di ACTUM Digital. Ultimo aggiornamento: 8/11/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Projektų vadovas
$64.7K
Programų inžinierius
$22.6K
Sprendimų architektas
$65K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in ACTUM Digital è Sprendimų architektas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $65,010. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in ACTUM Digital è di $64,665.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per ACTUM Digital

Aziende correlate

  • Snap
  • Microsoft
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Google
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse