Vidutinė Personalo specialistas kompensacijos in United States paketo suma Activision Blizzard įmonėje yra $119K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Activision Blizzard bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Activision Blizzard
Recruiter
Los Angeles - Orange County
Iš viso per metus
$119K
Lygis
hidden
Bazinis
$114K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$5K
Metai įmonėje
0-1 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Activision Blizzard kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Personalo specialistas pozicijai Activision Blizzard in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $165,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Activision Blizzard Personalo specialistas pozicijai in United States yra $124,300.

