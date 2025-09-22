Bendrovių katalogas
Activision Blizzard Produkto dizaino vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaino vadovas bendra kompensacija in United States Activision Blizzard įmonėje svyruoja nuo $148K iki $206K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Activision Blizzard bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$160K - $194K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$148K$160K$194K$206K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Activision Blizzard kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaino vadovas pozicijai Activision Blizzard in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $206,480. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Activision Blizzard Produkto dizaino vadovas pozicijai in United States yra $147,740.

