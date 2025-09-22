Bendrovių katalogas
Activision Blizzard Duomenų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų analitikas bendra kompensacija in United Kingdom Activision Blizzard įmonėje svyruoja nuo £57.3K iki £78.2K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Activision Blizzard bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

£61.4K - £74.2K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
£57.3K£61.4K£74.2K£78.2K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Activision Blizzard kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

El paquet salarial més alt reportat per a un Duomenų analitikas a Activision Blizzard in United Kingdom és una compensació total anual de £78,249. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Activision Blizzard per al rol de Duomenų analitikas in United Kingdom és £57,337.

