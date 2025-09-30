Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Chicago Area ActiveCampaign įmonėje svyruoja nuo $176K per year Senior Software Engineer lygiui iki $180K per year Staff Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Chicago Area paketo suma yra $185K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ActiveCampaign bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
ActiveCampaign kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
