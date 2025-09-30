Bendrovių katalogas
Acronis
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Sofia City Province

Acronis Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Sofia City Province vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Sofia City Province paketo suma Acronis įmonėje yra BGN 92.6K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Acronis bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Iš viso per metus
BGN 92.6K
Lygis
Senior
Bazinis
BGN 92.6K
Stock (/yr)
BGN 0
Priedas
BGN 0
Metai įmonėje
5 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Acronis?

BGN 277K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Acronis in Sofia City Province siekia metinę bendrą kompensaciją BGN 141,624. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Acronis Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Sofia City Province yra BGN 86,600.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Acronis

Susijusios bendrovės

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai