Bendrovių katalogas
Acronis
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Bulgaria

Acronis Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Bulgaria vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Bulgaria paketo suma Acronis įmonėje yra BGN 92.6K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Acronis bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Iš viso per metus
BGN 92.6K
Lygis
Senior
Bazinis
BGN 92.6K
Stock (/yr)
BGN 0
Priedas
BGN 0
Metai įmonėje
5 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Acronis?

BGN 277K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Programinės įrangos inžinierius na Acronis in Bulgaria situa-se numa remuneração total anual de BGN 141,624. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Acronis para a função de Programinės įrangos inžinierius in Bulgaria é BGN 86,600.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Acronis

Susijusios bendrovės

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai