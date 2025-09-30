Bendrovių katalogas
Acronis Produkto vadovas Atlyginimai Sofia City Province vietovėje

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in Sofia City Province paketo suma Acronis įmonėje yra BGN 131K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Acronis bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Acronis
Product Manager
Sofia, SF, Bulgaria
Iš viso per metus
BGN 131K
Lygis
L3
Bazinis
BGN 131K
Stock (/yr)
BGN 0
Priedas
BGN 0
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
20 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Acronis?

BGN 277K

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Acronis in Sofia City Province siekia metinę bendrą kompensaciją BGN 176,780. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Acronis Produkto vadovas pozicijai in Sofia City Province yra BGN 136,222.

Kiti ištekliai