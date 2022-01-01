Bendrovių katalogas
Acronis
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Acronis Atlyginimai

Acronis atlyginimas svyruoja nuo $51,449 bendros metinės kompensacijos Duomenų mokslininkas žemiausiame taške iki $132,197 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Acronis. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/7/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Produkto vadovas
Median $75.4K
Programinės įrangos inžinierius
Median $90.8K
Duomenų mokslininkas
$51.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$100K
Projektų vadovas
$79.2K
Pardavimai
$132K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Acronis è Pardavimai at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $132,197. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Acronis è $84,998.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Acronis

Susijusios bendrovės

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai