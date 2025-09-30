Bendrovių katalogas
ACME Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai New York City Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in New York City Area paketo suma ACME įmonėje yra $150K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ACME bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
ACME
Software Engineer
New York, NY
Iš viso per metus
$150K
Lygis
L3
Bazinis
$150K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai ACME?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

DUK

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Programinės įrangos inžinierius bei ACME in New York City Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $274,999. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ACME für die Position Programinės įrangos inžinierius in New York City Area beträgt $150,000.

