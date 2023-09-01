Bendrovių katalogas
ACME Capital
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

ACME Capital Atlyginimai

ACME Capital atlyginimas svyruoja nuo $15,107 bendros metinės kompensacijos Techninis rašytojas žemiausiame taške iki $178,850 Rizikos kapitalo investuotojas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ACME Capital. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Median $130K
Techninis rašytojas
$15.1K
Rizikos kapitalo investuotojas
$179K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą ACME Capital gauna Rizikos kapitalo investuotojas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $178,850. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ACME Capital yra $130,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų ACME Capital

Susijusios bendrovės

  • Uber
  • Apple
  • SoFi
  • Flipkart
  • Netflix
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai