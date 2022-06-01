Bendrovių katalogas
ACI Worldwide
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

ACI Worldwide Atlyginimai

ACI Worldwide atlyginimas svyruoja nuo $48,448 bendros metinės kompensacijos Programų vadovas žemiausiame taške iki $274,316 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ACI Worldwide. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/7/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Klientų sėkmė
$98.5K
Duomenų mokslininkas
$106K
Žmogiškieji ištekliai
$59.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Produkto dizaineris
$99.5K
Produkto vadovas
$153K
Programų vadovas
$48.4K
Pardavimai
$274K
Pardavimų inžinierius
$241K
Programinės įrangos inžinierius
$101K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą ACI Worldwide gauna Pardavimai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $274,316. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ACI Worldwide yra $101,304.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų ACI Worldwide

Susijusios bendrovės

  • FactSet
  • Gartner
  • Maxar Technologies
  • Cognizant
  • Rackspace
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai