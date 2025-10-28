Bendrovių katalogas
Vidutinė Techninės įrangos inžinierius kompensacijos in Taiwan paketo suma Accton Technology įmonėje yra NT$1.64M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Accton Technology bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/28/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Iš viso per metus
NT$1.64M
Lygis
Advance Engineer
Bazinis
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
Priedas
NT$0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
7 Metai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninės įrangos inžinierius pozicijai Accton Technology in Taiwan siekia metinę bendrą kompensaciją NT$2,162,251. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Accton Technology Techninės įrangos inžinierius pozicijai in Taiwan yra NT$1,181,817.

