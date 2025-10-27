Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in Indonesia AccelByte įmonėje svyruoja nuo IDR 355.26M iki IDR 497.37M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą AccelByte bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
