AccelByte
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

AccelByte Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Indonesia paketo suma AccelByte įmonėje yra IDR 242.77M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą AccelByte bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
AccelByte
Site Reliability Engineer
Yogyakarta, YO, Indonesia
Iš viso per metus
IDR 242.77M
Lygis
L3
Bazinis
IDR 227.41M
Stock (/yr)
IDR 0
Priedas
IDR 15.37M
Metai įmonėje
5-10 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai AccelByte?
Block logo
+IDR 970.11M
Robinhood logo
+IDR 1.49B
Stripe logo
+IDR 334.52M
Datadog logo
+IDR 585.41M
Verily logo
+IDR 367.97M
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Įtraukti pareigybių pavadinimai

Svetainės patikimumo inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai AccelByte in Indonesia siekia metinę bendrą kompensaciją IDR 323,433,611. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija AccelByte Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Indonesia yra IDR 227,407,833.

Kiti ištekliai